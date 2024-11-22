Ali Koç: Yakın zamanda konuşacağım, çok doluyum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerium'un yeni tır teslim törenine katılım sağladı.

Başkan Koç, yakın zamanda kameralar karşısına çıkacağını duyurdu.

Törende açıklamalar yapan Başkan Koç, "Söyleyeceğim şeyler birikti. Yakın zamanda konuşacağım. Çok doluyum. Yakın zamanda bir basın toplantısı gerçekleştirme ihtimalim var." diye konuştu.

Ayrıca taraftarlara teşekkür eden Koç, "Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Fenerium ile ilgili konuşan Koç, “2-3 milyon euro net kardan 27 milyon eurolara geldi. Pumayla iş birliğimiz çok etki yaptı. Biliyorsunuz şimdi yeni bir üreticiye geçiyoruz. Orada da çok çok iyi bir anlaşma yaptık. Fenerium’un gidişatından çok memnunuz. Dizaynlarından da memnunuz. Bizim bu yüksek ciroları yakalamamız sadece forma satışlarından değil. Tüm ürünlerimiz iyi performans sağlıyorlar. Artık online mağazamız en büyük mağazamız. Tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Esin Hanım’ın kontrolü ele almasıyla bu ivme de bu zıplamada onun da büyük katkısı olmuştur.” dedi.