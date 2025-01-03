Ali Koç'a saldıraya hapis cezası: Gerekçeli karar açıklandı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos'ta İzmir Gürsel Aksel Stadyum'da oynanan karşılaşmada, deplasman tribününe giremeyen takımının taraftarlarıyla ilgili saha kenarına girerek tribüne giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan tarafından düşürüldü.

Akreditasyon kartı sahibi Özkan, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan'a çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi verildi. Özkan hakkında İzmir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Özkan, duruşmadaki savunmasında, "Anlık gelişen bir olaydır. Milyonlar görüntüleri izledi. Amacım; kendisini saha dışına çıkarmaktı, orantısız bir şekilde itmem sonucu düştü. Amacım, kendisini yaralamak değildi" dedi.



CEZA ERTELENMEDİ



Davanın ikinci duruşması, 17 Aralık'ta görüldü. Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, Özkan'ın 'Basit yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Fatih Özkan, "Takdir mahkemenindir" dedi. Kararını açıklayan hakim, Özkan'a, Ali Koç'a yönelik 'Basit yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası verdi.

Bu ceza, suçu spor alanında işlediği için 9 aya çıkarıldı. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini sanığın lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul eden hakim, Özkan'ı 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat hasıl olmadığından kararda erteleme ve para cezasına çevirme yoluna gitmedi.

Bunların yanı sıra 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizlik Yasası nedeniyle Özkan'a, taraftarı olduğu Göztepe futbol takımının spor müsabakalarını 1 yıl süreyle statta seyretme yasağı verildi.



GEREKÇELİ KARAR: BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLİR NİTELİKTE



Özkan'a verilen kararın gerekçesi de açıklandı. Kararda Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın 2'nci yarısının başında Ali Koç'un bulunduğu protokol locasından ayrılarak, futbolcuların giriş yaptıkları körük içerisinden ve saha kenar kısmından Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu misafir takım tribününe geçiş yaptığı kararda yer aldı.

Koç'un, burada taraftarlarla görüştükten sonra tekrar aynı güzergahı kullanarak, dönüş yaptığı sırada Özkan'ın, arkasından hızla ilerleyerek sol eliyle Koç'u sırtından iteklediği, Ali Koç'un itekleme sonucu yere düştüğünün tespit edildiği belirtildi. Olayın ardından Ali Koç'un yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğunu kabul eden mahkeme, Özkan'ın 'Spor alanında kasten basit yaralama' suçunu işlediğini gerekçesiyle cezalandırdı.