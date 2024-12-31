Ali Koç: İbrahim Hacıosmanoğlu çok cesur bir karar verdi

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Türkiye Futbol Federasyonunun kendilerine önerdiği yeni hakemlik müessesesi modelini konuşmak için toplandıklarını belirten Koç, "Geçen hafta Riva'da toplanmıştık. Bugün tartıştık, değerlendirdik, sorular sorduk. O gün katılamayan bazı başkanlarımız vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. Sağ olsun Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanımız ve Mecnun Otyakmaz başkan tekrar geldiler. Bir kez daha anlattılar ve bugünün en önemli çıktısı, bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik." diye konuştu.



Bir danışma kurulu oluşturulacağını hatırlatan Koç, "O danışma kurulunda kulüplerin temsili olacak. O temsilde tabii hangi sırada olacağı da önemli bir kriter. Buradan 20. haftada başlamak istediğini söyledi MHK Başkanı ve federasyon. Bu danışma kurulu aslında önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya başlanması düşünülen bir anonim şirket üzerinden hakemlik müessesesinin yönetilmesi, kulüplerin ve federasyonun temsili olan bir yönetim kurulu devam etmesi. Zaten modern futbola baktığımız zaman bu yönde bir gidişat olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesinin kronik bir sıkıntı olduğu hepimiz açısından bilinen bir mevzu. Bu yüzden belki yirminci hafta değil bir, iki hafta daha erteleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüpler adına rol alacak isimlerinin belirlenmesinin önemine dikkati çeken Ali Koç, "Prensipte hem sezonun ikinci yarısında hakemlik işlerinin hem de daha önemlisi bize göre önümüzdeki sezon geçeceğimiz yeni yapıya ulaşmanın yol haritasını çizecek danışma kuruluna karar verilmesi bence bugünün en büyük kazanımı oldu. Futbolun öznesi futbol takımlarıdır. Teknik kadrolar, futbolcular, taraftarlar, statlar bunların öznesi, ana öznesi futbol kulüpleri olmasına rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizle ilgili konularda söz sahibi değiliz." şeklinde görüş belirtti.

"İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN VERDİĞİ KARAR, ÇOK CESUR BİR KARAR"



Kulüpler Bİrliği Vakfı Başkanı, resmiyette kulüplerin söz haklarının olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ne kadar söz sahibiyiz? Resmiyette hiç değiliz. Mevcut federasyonlar ne kadar bizi topa sokarsa o kadar. O açıdan baktığımız zaman Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar. Hakemlik müessesesini 'Tamam kardeşim beğenmiyor musunuz, yoksa sorun mu görüyorsunuz, kronik problem mi görüyorsunuz, her hafta hakem mi konuşuyorsunuz, o zaman alın siz de bu işin parçası olun. Gelin bizle beraber dizayn edin.' Şimdi burada kulüpler elini taşın altına koymazsa bundan sonra hiçbir şekilde söz etmeye, laf etmeye, şikayet etmeye hakkı yoktur. O yüzden federasyonumuzun bu adımını ben çok cesur buluyorum."