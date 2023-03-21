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Ali Koç ile Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği, Özbek ve Koç'un yanı sıra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu disipline verdi.

Ali Koç ile Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı ile Galatasaray Başkanı 'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk etti. 

Sevk kararına gerekçe olarak 18 ve 19 Mart tarihlerinde iki kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar gösterildi. 

JESUS 2 İHLALDEN PFDK'DA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2 farklı dosyayla Disiplin Kuruluna yollandı.

Portekizli teknik adam, hem Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart hem de UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan karşılaşma sonrasındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakareti, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve Şeref Çiçek, talimatlara aykırı hareketi, Arabam.com Konyaspor Yardımcı Antrenörü Branimir Micovic de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderilen isimler arasında yer aldı.

Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.

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