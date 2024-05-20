Ali Koç'tan Dursun Özbek'e cevap: Bu ne ucuz kabadayılık

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. 70 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

'Fenerbahçe camiasına 7'den 70'e herkese çocuklarımıza bu galibiyet armağan olsun' diyen Ali Koç, "Aslında bu sadece bir derbi galibiyeti. Bir taraftan da bakarsınız, derbi galibiyetinden öte. Biz bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, hırsızlara gösterdik. Buradan 1-0 ayrılarak umudumuzu son haftaya taşıdık. Hocamızdan, oyuncularımıza milyonlar adına onlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Başkan Ali Koç, "Sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Bugün niye Süper Kupa'ya yabancı hakem istediğimizi, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızı bu maç tescillemiştir. Sadece bu 90 dakika. Son 60, son 80 faule bakın. Maç özelinde 10 faul yapmışız. 6 sarı kart 1 kırmızı kart. Rakibimiz 18 faul yapmış. 4 sarı kart. Bizim bugün cezalı ve sakat oyuncularımız vardı. Full kadro gelemedik ama buna rağmen arkadaşlarımız bu mücadeleyi sergiledi. Dediğim gibi sistemi yenemedik ama yaklaşıyoruz. Artık taşlar yerinden oynamaya başladı. Hafta içi 30 bin kişi gelen kongre üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ali Koç sözlerinin devamında, "Bir takımı şampiyon yapmak için kurgulamış olduğunuz dizayn, Türk futbolunun tüm dengelerini alt üst etmiştir. Ben bunu en son Haluk Ulusoy yönetiminde görmüştüm." ifadelerini kullandı.