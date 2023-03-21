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Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Cesaretiniz varsa canlı yayına davet ediyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından bir mesaj yayınlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum." diyerek canlı yayın çağrısını yineledi.

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Cesaretiniz varsa canlı yayına davet ediyorum
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulübün resmi hesabından bir mesaj yayınladı. 

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek’e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum:
Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum.

Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum.

Ali Y. Koç"

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