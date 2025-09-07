Ali Koç'tan İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve yeni hoca açıklaması: "24 saat içinde belli olacak"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de en önemli gündem maddelerinden biri teknik direktör...



UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.



Yönetim kurulunda gündeme İsmail Kartal, Luciano Spalletti, Aykut Kocaman, Ange Postecoglou, Domenico Tedesco ve Sebastian Hoeness isimleri gelmişti.



Kadın kongre üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hem gündeme hem de teknik direktör konusuna dair açıklamalarda bulundu.



İşte Koç'un sözleri:

"EN BÜYÜK HATAM 2018'DE ADAY OLMAK"



"Benim en büyük hatam 2018’de aday olmaktır. Bir sene daha bekleseydim kral çıplak olacaktı."

"BİR SENE DAHA BEKLEMELİYDİM"



"Aykut hoca Fenerbahçe'yi ikinci yapmıştı. Transfer yapamıyorduk hatırlarsanız. Sattığımız kadar alabiliyorduk. O günlerden bu günlere geldik. O dönem Aykut Kocaman ile devam etmeliydik Ancak o günün şartlarına dönerseniz, kupa finalinde Akhisar'a kaybetmiştik. İnsanlar oynanan futboldan memnun değildi. Tıpkı Jose Mourinho'da olduğu gibi. Değişim gerekiyordu. Bir sene daha beklemeliydim. Futbol konusuna gelince bize yarı final de oynattı, başarılar kazandırdı, şampiyonluklar getirdi. Ama o konjonktürde bir değişim gerekiyordu. Ben o değişimi bir sene daha beklemeliydim."