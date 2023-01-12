Ali Koç'tan Jorge Jesus'a özel hediye

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'a özel tablo yaptırdı.



Koç, yapılan tabloyu yeni yıl hediyesi olarak Jesus'a takdim etti. Koç, Jesus'un tabloyu çok beğendiğini ifade etti.



Jesus tablosuna imza atan sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetmişti. Cristiano Ronaldo, Maldini, Rakitic, Granit Xhaka, Embolo, Pique, Dani Alves, Modric, Edin Dzeko, Neymar ve Lautaro Martinez gibi önemli isimleri sprey boyalar kullanarak ve akrilik painting çizimler yaparak resmeden Kay, Türkiye'den Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Ali Koç ve çok sayıda isim için çalışmalar yapmıştı.

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