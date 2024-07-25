Ali Koç'tan Mehmet Sepil'e başkan yardımcılığı teklifi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün gerçekleşen toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden başkanlığa seçilirken, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de yönetim kurulunda yer aldı.

SEPİL'DEN RET

Koç, Mehmet Sepil'e başkan yardımcılığı teklifini sundu. Onursal Başkan Mehmet Sepil ise Koç'un başkan yardımcılığı teklifini teşekkür edip kabul etmedi.

Koç yaptığı açıklamada, "İnşallah hep beraber yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Yeni gelen federasyon başkanı İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı uğurlu olsun. Bizler de Kulüpler Birliği olarak yeni federasyona destek olmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.