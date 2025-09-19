Ali Koç'tan Mourinho'nun açıklamalarına yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, NOW TV'de konuk olduğu Çalar Saat programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, Jose Mourinho'nun Benfica'ya imzası sonrası yaptığı “Kendi seviyeme geldim” sözlerine yanıt verdi.



"İKİ TARAF İÇİN DE HATALI BİR KARAR"

Mourinho'nun ailesinden biri gibi olduğunu ve ayrılık kararının kendisi için zor olduğu vurgulayan Koç "Kendisi buraya gelmenin 'Hata' olduğunu söyledi. Bence iki taraf için de hatalı bir karar olduğu ortaya çıktı. 'Kendi seviyemde bir takıma geldim' diyor. Güzel. Ben onu hep güzel hatırlayacağım." dedi.



KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Başkan Koç "Bu seviyedeki bir hoca böyle açıklama yaparken kendini küçültüyor. Elenmeyi bir futbolcuya bağlıyor. Adamlar vermedi futbolcuyu (Kerem Aktürkoğlu). Kaderin cilvesi turu da Kerem'in golü belirledi." ifadelerini kullandı.