Ali Koç'tan Real Madrid'in yıldızı için transfer itirafı: "Devre arasında olacak!"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de bir yandan da seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin mevcut başkanı ve başkan adayı olan Ali Koç transfer ve teknik direktör konularına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un AA'ya yaptığı açıklamalar: İSMAİL KARTAL-TEDESCO



"Öncelikle yerli-yabancı diye bir şey yok. İyi ve kötü hoca var. İsmail hoca 3 ayrı döneminde de çok yüksek puan tutturan bir hocamız. 99 puan ve 99 gol, muhteşem bir sezondu. Avrupa'da da o penaltılar olmasaydı... Yöneticilerimizden İsmail hocayı isteyen vardı. Türk olursa İsmail hocadan başkası olursa başka kimse olmayacak dedim. Ancak bu yöndeki arkadaşlar, kendisiyle görüştüler. Nihai bir karar verilmemişti. Neden Tedesco? Biz bu sene şampiyonlukla Avrupa kupasında yarı final hedefi belirledik. Seçimimizi yaparken birçok kriter koyduk. 6 lisan konuşabiliyor olması çok önemliydi. Birden fazla oyun felsefesine sahip olması. Taktiksel konularda deha demeyeyim ama alternetifleri olan bir hoca. En büyük hedefimiz şampiyonluk olduğu için ilk senesinde fark yaratan hocalara baktık. Hocaların yaşları çok gençleşiyor. Modern futbolu yansıtan isimlerden biri. Avrupa'da çeyrek final, yarı final görmüş bir hoca. Belçika Milli Takımı'nda yıldızlarla çalışmış bir isim. İkinci toplantıda bize Trabzonspor maçının analizini anlattı, ortada daha bir şey yokken. Fenerbahçe Beko'da başarı sağlamış modele benzer bir şekilde Devin Özek ve Domenico Tedesco'yla devam etme kararı vermiş olduk."



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, stadyuma giriş yapıyor.

"YUSUF SAYESİNDE..."



"Hakan Safi'ye teşekkür ediyoruz. Yusuf'a da teşekkür ediyoruz. 16+2'yi reddetmiştik biz. Bu fiyatlara transfer olmasında emeği geçen menajerine, eski yöneticimiz Selahattin Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bu operasyon sayesinde diğer transferleri limitlere sığdırdık.



CEBALLOS İTİRAFI



"8 numara için bir haftadır çalışıyoruz. Çok genç, 22-23 yaşlarında müthiş potansiyel. Pazarlıkları istediğimiz noktaya getiremedik. Son dakikaya kadar her şey olabilir ama olmayacak gibi görünüyor. Ceballos'u istiyorduk. Başkana seçim kazandıracak bir transfer. Maliyetinden dolayı tercih etmedik. Bu kadro bizi devre arasına kadar götürecek bir kadro. Devre arasında 8 numara getireceğiz."



Real Madrid'in orta saha oyuncusu Dani Ceballos

"KEREM NE YAPTIYSA ANLAŞTIK"



"Kerem Aktürkoğlu'nu temmuzun üçüncü haftasından beri takip ediyoruz. Portekiz'den ayrıldığımız zaman, ertesi gün bütün gün kaldık, gece geç vakit uçağa bindiğimizde Kerem transferi sonuçlanmadan bitmişti. Anlaşamadık. Müzakere devam etmiyordu. Sonra uçağa bindik. Kerem ne dediyse kulübüne, nasıl bir duruş sergilediyse, uçakta pazarlık başladı. İstanbul'a indiğimizde el sıkışma noktasına geldik."



"EDERSON'DA KARŞI TAKIM KAMP KURMUŞ"



"İyi bir kaleci arıyorduk. Livakovic ayrılmak istedi. Premier Lig'e gitmek istiyordu. Fazla talepkar olduğu için o transfer olmadı. Bizim istediğimiz Brezilyalı kaleci o takıma gitti. Ancak önemli bir kaleciye ihtiyacımız vardı. Ederson süreci kendi içinde enteresan... Ederson aklımızda yoktu. Bir Brezilyalı kaleciyle el sıkışmak üzereydik. Ederson konusununda Hamdi Akın ile idmana gitmiştik, bir menajerden telefon geldi. Karşı takım kamp kurmuş ama anlaşamamış. İki aydır 'Ederson’u getireceğim' diyen takım. Menajer bize 'Ederson’u ister misiniz?' dedi. 2-3 saat içinde anlaştık."



"ASENSIO İLE TEMMUZDA ANLAŞMIŞTIK"



"Asensio'nun rakamları 6 hafta, 3 hafta önce bambaşkaydı. Asensio ile el sıkışmıştık temmuz ortasında. Kulübüyle görüşüyorduk. Milan Skriniar da öyleydi. Mourinho, istiyordu. Niye? Takım kaptanı olduğu için. 20 milyon euro'dan kapı açıldı, temmuz sonunda 6'ya inildi. Asensio da öyle. Son dakika Aston Villa agresif girdi. PSG sağ olsun biz düzgün davrandığımız için bize vermeyi tercih ettiler. Asensio ile tüm şartlarda anlaşmıştık."