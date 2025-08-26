Ali Koç'tan Şampiyonlar Ligi atağı: 90 dakika için servet!
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için son 90 dakikaya çıkacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Benfica maçı öncesi işi sıkı tutuyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica rövanşı öncesi tarihi prim kararı aldı.
Koç, Fenerbahçe'nin 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin dindirilmesi halinde takıma 3 milyon euro gibi dev bir prim verecek. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de belirlenen 3 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi primi kulübün kasasından değil yönetimin cebinden çıkacak.
Sponsorlar ve Fenerbahçeli iş adamlarının devreye girmesiyle verilecek prim daha da artabilir.
Benfica-Fenerbahçe maçı, 0-0'ın rövanşı olarak yarın akşam 22.00'de Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanacak.
"HIZ VE DİNAMİZM KATMAMIZ LAZIMDI"
Mourinho, ilk Benfica maçının ardından şöyle konuşmuştu:
"İki taraf içinde zorlu bir maç oldu. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Daha fazlasını isteyen taraf ise istediğini alamadı. İzleme açısından güzel bir maç olmasa da üst seviye bir maç oldu.
Kırmızı karttan sonra, oyunun son bölümlerinde hız ve dinamizm katmamız lazımdı. Ama bunu yapamadık.
Hiçbir fikrim yok rövanş maçı için çünkü şu andan itibaren Kocaliespor maçını düşünmeye başlayacağım. Benfica maçı ondan sonra.
