Ali Koç'tan Şampiyonlar Ligi atağı: 90 dakika için servet!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica rövanşı öncesi tarihi prim kararı aldı.

Koç, Fenerbahçe'nin 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin dindirilmesi halinde takıma 3 milyon euro gibi dev bir prim verecek. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de belirlenen 3 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi primi kulübün kasasından değil yönetimin cebinden çıkacak.



Sponsorlar ve Fenerbahçeli iş adamlarının devreye girmesiyle verilecek prim daha da artabilir.

Benfica-Fenerbahçe maçı, 0-0'ın rövanşı olarak yarın akşam 22.00'de Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanacak.