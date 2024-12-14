Ali Koç'tan takıma birlik çağrısı: Avrupa'da play-off ligde şampiyonluk

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takıma birlik çağrısında bulundu.



Koç, üst üste Beşiktaş ve Athletic Bilbao maçlarının kaybedilmesi sonrası futbol takımıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi.



Hiç bir şey kaybetmediklerinin altını çizen Fenerbahçe Başkanı, Başakşehir ve Eyüpspor maçlarından galibiyet beklediğini ifade etti.



Takımın birbirine kenetlenmesini isteyen Koç, Avrupa Ligi'nde ve ligde hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.



Koç takıma, "Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Birbirinizi motive edin." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de pazar günü Başakşehir'i ağırlayacak.

