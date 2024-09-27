Ali Koç'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, Türk futboluna katkı sağlayacak projeler ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ALİ KOÇ'A ÖZEL FORMA



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Milli Takım forması hediye etti.

