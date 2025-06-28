Ali Koç'tan yeni sezon kararları: Toteminden vazgeçecek

Eylül ayında seçimli kongreye gidecek olan Fenerbahçe'de, Ali Koç yeni sezon için bazı kararlar aldı.



Kadıköy'deki şampiyonluk baskısı nedeniyle her konuyla kendisi ilgilenen Koç, deplasman toteminden vazgeçti.

Sözcü'nün haberine göre; Tüm maçlara gidecek olan Koç, müsabakaların ardından konuşma da yapacak.



Koç, kongre süreci hakkında "Vefasız, aşağılık ve ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı dik duruyoruz. Bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetimleri ve başkanları hedef alınır ve bu insanlar kazanırsa, bu kapıyı bir daha asla kapatamayız." ifadelerini kullanmıştı.