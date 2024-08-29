Ali Koç'un cezasında indirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Göztepe maçında yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'a verilen para cezalarında itirazı değerlendirdi.



Koç'a verilen 504 bin liralık para cezası 168 bin liraya düşürüldü. Kızılhan'ın cezası ise 336 bin liradan 168 bin liraya düştü.

Tahkim Kurulu'nun kararları şöyle:



"TFF Tahkim Kurulu 29 Ağustos 2024 günlü (48) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)



1. E.2024/292 – K.2024/ 330



Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin Teknik Adam Erol Bulut ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 22.02.2024 tarih ve E.2024/27 - K.2024/134 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; eksik inceleme nedeniyle UÇK kararının kaldırılmasına, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK'ya gönderilmesine, oybirliği ile,



2. E.2024/295 – K.2024/331



Ci Sportif Hizmetler A.Ş.’nin Futbolcu Furkan Çil ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 21.03.2024 tarih ve E.2024/52 - K.2024/159 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



3. E.2024/324 – K.2024/332



Kuşadası Spor Kulübü’nün Futbolcu Serkan Yola ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 06.06.2024 tarih ve E.2024/138 (Birleşen E.2024/261) - K.2024/246 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



4. E.2024/344 – K.2024/333



Tümosan Konyaspor A.Ş.’nin PFDK’nın 22.08.2024 tarih ve E.2024-2025/15 – K.2024-2025/22 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Tümosan Konyaspor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Beysu Batı Tribünü Batı Alt VIP C Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Tümosan Konyaspor A.Ş.’nin tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Tümosan Konyaspor A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 90.000,00 TL Para Cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



5. E.2024/346 – K.2024/334



Antalyaspor A.Ş.’nin Futbolcusu Güray Vural ile ilgili PFDK’nın 22.08.2024 tarih ve E.2024-2025/18 – K.2024-2025/29 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Antalyaspor A.Ş.’nin Futbolcusu Güray Vural’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



6. E.2024/347 – K.2024/335



Fenerbahçe Futbol A.Ş., Başkanı Yıldırım Ali Koç ve İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan ile ilgili PFDK’nın 22.08.2024 tarih ve E.2024-2025/17 – K.2024-2025/25 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 336.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 209 ve 210 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Yıldırım Ali Koç’un müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 504.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan’ın müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT’nin 46. maddesi uyarınca verilen 336.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,



7. E.2024/348 – K.2024/336



Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün PFDK’nın 22.08.2024 tarih ve E.2024-2025/23– K.2024-2025/26 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 126.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt Tribün 110 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



Karar verilmiştir."