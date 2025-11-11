Ali Koç'un gözdesiydi: Juventus'un yeni CEO'su oldu
Reuters
Damien Comolli'nin Juventus'un yeni CEO'su olduğu açıklandı.
Fransız futbol insanı Damien Comolli, 12 Haziran 2018'den 16 Ocak 2020'ye kadar Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak görev yapmıştı.
52 yaşındaki Comolli, Fenerbahçe'den sonra Ligue 1 ekibi Toulouse'un başkanlığın üstlenmişti.
28 Mayıs 2025 tarihinde Toulose'deki görevinden ayrılan Comolli'nin yeni adresi belli oldu.
JUVENTUS'UN YENİ CEO'SU OLDU
Serie A ekibi Juventus, Damien Comolli'nin kulübün yeni CEO'su olarak atandığını duyurdu. Comolli, 4 Haziran 2025 tarihinden beri kulübün genel müdürü olarak görev yapıyordu.
Damien Comolli, alınan başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'deki görevinden istifa etmişti.