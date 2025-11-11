Ali Koç'un gözdesiydi: Juventus'un yeni CEO'su oldu

Fransız futbol insanı Damien Comolli, 12 Haziran 2018'den 16 Ocak 2020'ye kadar Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak görev yapmıştı.

52 yaşındaki Comolli, Fenerbahçe'den sonra Ligue 1 ekibi Toulouse'un başkanlığın üstlenmişti.

28 Mayıs 2025 tarihinde Toulose'deki görevinden ayrılan Comolli'nin yeni adresi belli oldu.

JUVENTUS'UN YENİ CEO'SU OLDU

Serie A ekibi Juventus, Damien Comolli'nin kulübün yeni CEO'su olarak atandığını duyurdu. Comolli, 4 Haziran 2025 tarihinden beri kulübün genel müdürü olarak görev yapıyordu.