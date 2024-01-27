NTV.COM.TR’ye geri dön

Ali Şansalan, 12. kez Sivasspor’un maçını yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Sivasspor - Beşiktaş maçının orta hakemi olarak atanan Ali Şansalan, kırmızı-beyazlı takımın 12. kez maçını yönetecek.

Ali Şansalan, 12. kez Sivasspor’un maçını yönetecek

Çanakkale Bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan, ’un 12. kez maçını yönetecek.

Hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı geride kalan 11 müsabakada 6 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.

Yiğidolar geride kalan 3 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Şansalan, bu sezon ise ilk kez Sivasspor maçı yönetecek.

Ali Şansalan’ın yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Sivasspor: 3 - Bucaspor 1928: 1
Sivasspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 1
Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2
Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0
Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2
Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3
Alanyaspor: 1 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 3
Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1
Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;