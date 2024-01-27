Ali Şansalan, 12. kez Sivasspor’un maçını yönetecek

Çanakkale Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan, Sivasspor’un 12. kez maçını yönetecek.
Hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı geride kalan 11 müsabakada Sivasspor 6 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.
Yiğidolar geride kalan 3 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Şansalan, bu sezon ise ilk kez Sivasspor maçı yönetecek.
Ali Şansalan’ın yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:
Sivasspor: 3 - Bucaspor 1928: 1
Sivasspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 1
Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2
Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0
Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2
Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3
Alanyaspor: 1 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 3
Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1
Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2
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