Ali Şansalan, 12. kez Sivasspor’un maçını yönetecek

Çanakkale Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan, Sivasspor’un 12. kez maçını yönetecek.

Hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı geride kalan 11 müsabakada Sivasspor 6 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.



Yiğidolar geride kalan 3 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Şansalan, bu sezon ise ilk kez Sivasspor maçı yönetecek.

Ali Şansalan’ın yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:



Sivasspor: 3 - Bucaspor 1928: 1

Sivasspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 1

Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0

Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2

Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3

Alanyaspor: 1 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 3

Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2