Ali Sowe’dan kulüp rekorunu kırdı
Çaykur Rizespor’da 1 sezonda 19 gol atan Ali Sowe adını kulüp tarihine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hatayspor’u 5-2’lik skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın 50. dakikasında ve 90+3. dakikasında 2 gol kaydeden Ali Sowe bu sezon kaydettiği 19 gol ile Çaykur Rizespor’un 1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.
Ali Sowe’dan önce ise bu rekor 2018-2019 sezonunda 17 gol atan Vedat Muriqi’ye aitti.
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