Ali Yiğit Buruk'tan TFF ve MHK'ya tepki
21.11.2026 19:00
Son Güncelleme: 22.11.2026 01:13
Okan Buruk'a, 4. hakemle tartışmasından sonra hakem Ali Şansalan tarafından 2. sarı kartı ve kırmızı gösterildi.
Mücadele sonunda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya çağıran ifadeler kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Samsunspor maçının ardından kırmızı kart görerek Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşmesi gündeme oturdu.
Babasının kırmızı kart görmesinin hemen ardından kişisel sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Ali Yiğit Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik çok sert ifadeler kullandı. Ali Yiğit Buruk, paylaşımında "En güvendiğiniz hakem hapiste, MHK başkanınız hapiste, siz niye hala görevdesiniz?'' ifadelerine yer verdi.
Ali Yiğit Buruk sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı.