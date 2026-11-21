Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 'un Samsunspor maçının ardından kırmızı kart görerek Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşmesi gündeme oturdu.

Babasının kırmızı kart görmesinin hemen ardından kişisel sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Ali Yiğit Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK ) yönelik çok sert ifadeler kullandı. Ali Yiğit Buruk, paylaşımında "En güvendiğiniz hakem hapiste, MHK başkanınız hapiste, siz niye hala görevdesiniz?'' ifadelerine yer verdi.