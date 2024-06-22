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Aliağa FK, Ahmed Furkan Özdemir ile yollarını ayırdı

Aliağa FK, 23 yaşındaki kaleci Ahmed Furkan Özdemir ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Aliağa FK, Ahmed Furkan Özdemir ile yollarını ayırdı

TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kadrosunu yapılandırma çalışmalarına başladı.

İlk olarak Mithat Yaşar, Yasin Tosun, Enes Bakal ve Bahri Yıldırım’la vedalaşan İzmir ekibi, şimdi de 23 yaşındaki kaleci Ahmed Furkan Özdemir ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel liglere çıkmamızda katkısı bulunan Ahmed Furkan Özdemir’e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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