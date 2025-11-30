Aliağa FK kritik iki puanı kaybetti

Bu sezon evinde oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-siyahlılar dış sahada ise kayıplar yaşadı.

Deplasmanda 7'nci maçına çıkan İzmir ekibi, 2 galibiyet alırken, rakiplerine 3 kez yenildi. 2 maçta da eşitliği bozamadı.

Gurbette 8 puan toplayabilen Aliağa Futbol Kulübü, rakip ağlara 9 gol bırakırken 6 gol yedi. Teknik direktör Polat Çetin zirve yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "İç sahada henüz kayıp yaşamadık. Deplasmanlarda da galibiyet serisi yakalamalıyız" dedi.

Aliağa FK önümüzdeki hafta evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.