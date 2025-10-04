Aliağa FK, Muşspor deplasmanında

Muş Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Emre Kaan Çalışkan görev yapacak.

Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin geçen hafta ilk deplasman galibiyetlerini aldıklarını belirterek, "Bu haftaki rakibimiz Muşspor da üst sıraları zorlayan bir takım. Kolay bir deplasman olmayacak. Biz kazanıp 3'te 3 yapmak istiyoruz" dedi.