Aliağa FK ve Menemen FK, kupada turladı

İzmir’in Ziraat Türkiye Kupası’ndaki temsilcilerinden Aliağa FK ile Menemen FK, başarılı sonuçlarıyla göz doldurdu.

İzmir derbisinde Bornova 1877’yi 6-0’lık skorla elemeyi başaran Aliağa FK, bir üst tura yükselmeyi başarırken, Menemen FK ise 1-0 geriye düşmesine rağmen Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna kayıpsız bir şekilde devam etti.



İKİ TAKIM DA LİG İÇİN MORAL DEPOLADI



TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK ve Menemen FK, Türkiye Kupası’nda elde ettikleri galibiyetlerle moral depoladı.

Ligde şu ana kadar 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Aliağa FK, geçtiğimiz haftaki Mardin 1969 karşısındaki puan kaybını bu galibiyetle telafi etti.

Menemen FK ise ligdeki başarılı performansını kupaya da taşıdı; 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle yoluna devam ederek yükselişini sürdürdü.

Her iki takım da hafta sonu oynanacak lig karşılaşmaları öncesinde kritik galibiyetlere imza attı.