Aliağa FK'da altyapıdan takviye
2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı temsilcisi Aliağa Futbol, altyapıdan Furkan Say ile profesyonel sözleşme imzaladı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı temsilcisi Aliağa Futbol, altyapıdan takviye yaptı.
19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Say ile profesyonel sözleşme imzalayan sarı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada " Altyapımızdan yetişen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Furkan Say’a formamız altında profesyonel hayatında başarılı sezonlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
