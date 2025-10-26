Aliağa FK'da hedef şampiyonluk

Seriyi sürdüren sarı-siyahlılar, 22 puana yükselip zirve yarışının iddialı takımı haline geldi.

Son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarını sevindiren, profesyonel liglerde evinde 3 sezondur bileği hiç bükülmeyen Aliağa FK'da Teknik Direktör Polat Çetin istikrarı sürdüreceklerini söyledi.

Ligde çekişmenin üst seviyede olduğunu ifade eden Çetin, "Ben takımıma güveniyorum. Son maçlarda çok iyi sonuçlar aldık. Bunu sürdürmeliyiz" diye konuştu.

İzmir ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim Salı günü Serikspor'u konuk edip, haftaya deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.