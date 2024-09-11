Aliağa FK'ya Karagümrük'ten takviye

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona 2-0'lık Ayvalıkgücü Belediyespor galibiyetiyle başlayan Aliağa FK, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak Eren Bayraktar, Muhammed Düzgüner, Muhammed Raşit Şahingöz, Berk Ali Nizam ve Malik Karaahmet kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de kaleci takviyesi yaptı.

Aliağa FK, Fatih Karagümrük'ün file bekçisi Mirza Yalçın'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-25 sezonu çalışmaları kapsamında, Fatih Karagümrük'ün file bekçisi Mirza Yalçın'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Mirza Yalçın'a hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

