Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka arasında oynanacak maça geri sayım başladı. Basketboldaki İzmir derbisinde Russell kardeşler birbirlerine rakip olacak. Peki, Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketboldaki İzmir derbisinde Russell kardeşler birbirlerine rakip olacak. ENKA Spor Salonu'ndaki Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçına dair ayrıntılar ise basketbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, heyecan dolu maça dair bilgiler...
Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçı, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak.
Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak ve Bein Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Ali Serkan Emlek, Murat Ciner ve Halil Erkoç hakem üçlüsü yönetecek.
TAKIMLARIN SON DURUMU
Ligde 9 maçta 3 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor, son 4 müsabakadan galibiyet çıkaramadı.
7 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Karşıyaka ise son 5 maçını kazandı.
KARDEŞLER RAKİP OLACAK
Aliağa Petkimspor'da forma giyen 10 Şubat 1994 doğumlu DeWayne Russell, Karşıyaka'da mücadele eden kardeşi 6 Mayıs 1998 doğumlu Daron Russell'a rakip olacak.
Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Manisa Basket'te oynayan Daron Russell'ın ağabeyi, Türkiye'de ilk kez forma giyiyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Pınar Karşıyaka
- Basketbol
- İzmir Aliağa