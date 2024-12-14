Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketboldaki İzmir derbisinde Russell kardeşler birbirlerine rakip olacak. ENKA Spor Salonu'ndaki Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçına dair ayrıntılar ise basketbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, heyecan dolu maça dair bilgiler...



Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçı, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak.



Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak ve Bein Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak.



Müsabakayı Ali Serkan Emlek, Murat Ciner ve Halil Erkoç hakem üçlüsü yönetecek.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Ligde 9 maçta 3 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor, son 4 müsabakadan galibiyet çıkaramadı.

7 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Karşıyaka ise son 5 maçını kazandı.



KARDEŞLER RAKİP OLACAK



Aliağa Petkimspor'da forma giyen 10 Şubat 1994 doğumlu DeWayne Russell, Karşıyaka'da mücadele eden kardeşi 6 Mayıs 1998 doğumlu Daron Russell'a rakip olacak.



Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Manisa Basket'te oynayan Daron Russell'ın ağabeyi, Türkiye'de ilk kez forma giyiyor.