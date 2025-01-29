Aliağa Petkimspor, son 16 turuna mağlubiyetle başladı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başaran Aliağa Petkimspor, ilk maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi BAXI Manresa ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, karşılaşmayı 96-87 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Aliağa Petkimspor, Avrupa'daki son 16 turuna yenilgiyle başladı. Başantrenör Burak Gören maçın ardından mücadeleyi değerlendirirken, kaybetme sebepleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başa baş geçen bir mücadeleyi geride bıraktıklarını aktaran Gören, "Son iki dakikada bazı ufak hatalar yaptık ve kontrolü rakibimize verdik. Artık son 16'dayız, bu tür hatalar yaptığınızda rakipleriniz rahatça cezayı kesiyor. Tabii bu ilk maçımızdı, Manresa gibi çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Önümüzde beş maç daha var ve kalan maçlarımızda elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

İzmir ekibi, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Reggiana'yı konuk edecek.