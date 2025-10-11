Aliağa Petkimspor'un rakibi Galatasaray

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 3. hafta mücadelesinde yarın iç sahada Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. Konuk ekip sarı-kırmızılılar de aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyete sahip olarak averajla 10. basamakta bulunuyor.

Özhan Çıvgın ve öğrencileri, sarı-kırmızılılarla oynayacağı bu zorlu mücadelen iyi bir sonuç çıkararak taraftarlarının önündeki ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Bu zorlu mücadeleyi Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal ve Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek.

İzmir temsilcisi, bu maçın ardından 15 Ekim Çarşamba günü Avrupa sahnesine çıkacak. FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk sınavında, Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u konuk edecek.