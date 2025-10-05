Aliağalı taekwondoculardan iki madalya

29 ülkeden 1300 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü, 4 sporcusuyla katıldı.

Aliağalı taekwondoculardan; yıldızlar kategorisinde yarışan Merve Nisa Mızrak gümüş madalya kazanarak Avrupa taekwondo sıralamasında üst sıralara yükselmeyi başardı.

Gençler kategorisinde Derya Üzüldü ve Elif Eylül Daşgın, bronz madalya kazanarak kendi sıkletlerinde yükselişlerini sürdürdü. Kadınlar 55 kiloda yarışan Zübeyde Ilgın Dağ ise derece maçında 2 puan farkla kaybetse de başarılı bir mücadele ortaya koydu.

Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge, turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sporcularımızla başarılarımıza yenilerini ekleyerek Avrupa Taekwondo puanlarıyla üst basamaklara çıkmaya devam ediyoruz.

Bundan sonraki adımımız bir başka uluslararası müsabaka olacak. Ulusal ve uluslararası platformlarda kulübümüzün ve Aliağa'nın adını duyurmaya devam edeceğiz" dedi.