Allan Saint-Maximin, Club America'ya transfer oldu

Kulübün açıklamasında, Maximin'in sağlık kontrolü için Meksika'ya geldiği belirtilerek "Meksika sizi kollarını açarak karşılıyor Allan Saint-Maximin." ifadesi kullanıldı.



Taraftarın Meksiko Uluslararası Havalimanı'nda karşıladığı 28 yaşındaki Maximin, "Meksika'da olmaktan mutluyum, taraftarlarımıza bu hoş geldin için teşekkür ederim." dedi.



Fransız sol kanat, Fenerbahçe'de 31 maçta 4 gol attı.