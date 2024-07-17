Allan Saint-Maximin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Allan Saint-Maximin'un oynadığı takımlar

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe'de olacak. Kiralık olarak Süper Lig'de yer alacak oyuncu, kariyeri boyunca pek çok önemli takımda forma giymişti. İşte, Allan Saint-Maximin hakkında bilgiler...



ALLAN SAİNT - MAXİMİN KİMDİR?



Allan Saint-Maximin, 12 Mart 1997 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.



Topla olan hızı ve dripling yeteneği ile ön plana çıkan oyuncu, 2023-2024 sezonunda 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. En yüksek piyasa değerine 2022 yılında 40 milyon Euro ile ulaşan oyuncu Newcastle United’dan 27 milyon Euro bedelle Al-Ahli'ye transfer olmuştu.



Oyuncu Fransa Ligi’nde oynadığı 111 karşılaşmada 12 gol ve 16 asistlik performans sergilerken Premier Lig’de ise 111 maçta süre aldı. 12 gol ve 19 asist katkısı veren oyuncu güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çekiyor.



Asıl çıkışını Nice takımında yapan Fransız oyuncu 9'u ligde olmak üzere 11 gol attı. Saint-Maximin, 2 Ağustos 2019'da Premier League ekiplerinden Newcastle United ile altı yıllık bir sözleşme imzaladı.



Geçtiğimiz sezon Allan Saint-Maximin Newcastle United'tan 27 milyon Euro bedelle Al-Ahli'ye transfer oldu.



Fransız futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'nde 31 maçta 4 gol, 10 asistlik performans sergiledi.



