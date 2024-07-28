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Allan Saint-Maximin'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta ağrılarından dolayı Lugano maçının kadrosuna dahil edilmeyen yeni transfer Allan Saint-Maximin, yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı.

Allan Saint-Maximin'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup ederek evine avantajlı dönmüştü.

Ancak ağrılarından dolayı antrenmana katılmayan Allan Saint-Maximin, UEFA kadrosuna bildirilmesine rağmen maç kadrosuna dahil edilmemişti.

Akşam'ın haberine göre, Fransız kanat oyuncusunun dün yapılan antrenmanlarda takıma katıldığpı öne sürüldü.

Ancak listede yer almadığı için Saint-Maximin'ın rövanş maçında kadroda olması beklenmiyor. 

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