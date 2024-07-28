Allan Saint-Maximin'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup ederek evine avantajlı dönmüştü.

Ancak ağrılarından dolayı antrenmana katılmayan Allan Saint-Maximin, UEFA kadrosuna bildirilmesine rağmen maç kadrosuna dahil edilmemişti.

Akşam'ın haberine göre, Fransız kanat oyuncusunun dün yapılan antrenmanlarda takıma katıldığpı öne sürüldü.

Ancak listede yer almadığı için Saint-Maximin'ın rövanş maçında kadroda olması beklenmiyor.