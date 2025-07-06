Allan Saint-Maximin'den doping cevabı: "Enjeksiyona engel oldum, doktor görevini yapmadı!"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.



Daha önce yaptığı doping açıklamasıyla spor kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri olan Fransız futbolcu, sarı - lacivertli bir taraftarın sorusuna yanıt verdi. "AMACIM BU DEĞİLDİ"



Maximin'in cevabında, ""Bir taraftar olarak hislerini anlıyorum ve bu mesajın 'Fenerbahçe hile yaparak kazanıyor' şeklinde anlaşılmasını istemem, bu kesinlikle benim amacım değildi. Ben kulübün etrafındaki "yöntemlerden" bahsediyordum. Kulübe, taraftarlarına ve özellikle de benim neler yaşadığımı gören ve her zaman yanımda olan Acun'a derin bir saygım var" ifadeleri yer aldı.



"KULÜP DOKTORUNA ULAŞTIM AMA..." Enjeksiyona kendisinin engel olduğunu söyleyen yıldız isim, "Soruna yanıt olarak, hasta olduğum dönemde, kulübün partner hastanesinden gelen ve kulüp doktorunun denetiminde olduğu söylenen bir sağlık ekibi bana o meşhur enjeksiyonu yapmaya çalıştı. Söylenenlerin aksine, bu işlemi durduran kesinlikle kulüp doktoru değildi, bendim. O sağlık ekibinin davranışlarının ve yaklaşımının anormal olduğunu hemen hissettim. Bu yüzden, o an resmi olarak işlemi denetleyen kulüp doktoruna ulaşarak, bana uygulanmak istenen maddenin açıkça doğrulanmasını istedim. Tabii ki bunu yapamadı, çünkü korktuğum gibi o madde yasaklıydı." dedi.



MAXIMIN NE DEMİŞTİ?



Allan Saint Maximin, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde tedavi sürecinde kendisine dopingli madde enjekte edilmek istendiğini dile getirmişti.



Maximin'in sözleri şu şekildeydi: "SİZİ TEHDİT EDİYORLAR"



“Mourinho, şampiyon olmak için her şeyini verdi. Ama ne yazık ki, etrafında çok karmaşık olan birçok şey var. Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar. İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız ‘sana şunu şunu yaparız’ diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi.” "ÇILGIN ŞEYLER YAŞADIM"



"Türkiye'de vize konusunda işler biraz karmaşık. Bana bazı şeyler söz verilmişti, ama sonra maçın var, önemli bir maç oynuyorsun, devre arası geldiğinde telefonun çalıyor ve çocuklarının ağladığını duyuyorsun, havaalanında, göçmenlik bürosunda mahsur kalmışlar, geçmelerine izin verilmiyor, anlıyor musun, onları tehdit ediyorlar ve tüm bu çılgın şeyler... Düşünülemez. Tüm bu şeyler aslında birikt. Bu, diğerleri arasında sadece bir tanesi. Orada yaşadığım tüm bu ekstra sporla ilgili şeyler, vizeyle ilgili olsun, günlük yaşamla ilgili olsun, tüm entrikalarla ilgili olsun, parayla ilgili tüm sorunlarla ilgili olsun, tamam! Boş vaatler... Aslında çok fazla şey oldu, bir kitap yazabilirim. Sanki bu sezon aslında üç sezon sürmüş gibi geliyor bana. Sonunda, bazı görüşmeler yaptık, ilgili kişilerin de talimatlar aldığını öğrendik. Aslında artık ne olduğunu bilmiyorsun. Her şey bulanıklaşıyor. Ama sen “Gerçekten kasten mi yaptı? Bu normal mi?” dersin. Kendimi bir şeyler enjekte etmeye çalışanların arasında buldum. Ben orada çılgın şeyler yaşadım. Bunlar elbette insanların bilmediği şeyler, beni elbette çok etkiledi ve dediğim gibi, tüm bu spor dışı şeyler, dışarıda olan tüm bu şeyler, ailemi de etkiledi, açıkçası bunlar sağlıksız şeyler, böyle iyi koşullarda oynayamazsın."

"FUTBOLUN ÖTESİNDE" "Çok zor bir dönem yaşadım, bu kulübün suçu değil ama bunların hepsinin onlarla ilgisi yok. Babamın çok hasta olduğu insani bir olaya geri dönüyoruz. Bu yüzden, bunu çok duygusal bir şekilde konuşmak istemiyorum, ama babamı bu halde görmek benim için çok zordu. Babanı hastanede gördüğünde, babanın yıl sonunda ölebileceğini duyduğunda... Bu seni derinden etkiler. Seni derinden etkiler ve bu futbolun ötesine geçer." "HER ŞEYİMİ VERDİM"



"İçini acıtıyor. Sonra seni ziyarete gelen ve sana, kısacası, babanın durumu umurumuzda değil, şampiyonluk için önemli bir maçımız var diyen insanlar olduğunu görüyorsun. Sen de “Ama siz delisiniz” diyorsun. Yani, somut olarak konuşursak, babam şu anda, belki de ölecek. Anlıyor musun? Küçük şeyler istiyorsun, onu görmek, onunla zaman geçirmek vb. ve onların davranışlarını, sana engel olmaya çalıştıklarını görüyorsun. Sonra senin hakkında kötü konuşurlar, doğru olmayan hikayeler uydururlar. Anlıyor musun, tüm bu şeyler geliyor, sen de diyorsun ki ama aslında bu işin insani yönü nerede? O anda, en dipte olduğum bir an. Tanrım beni koru. Evet, şu anda dipten dibe vurmuş durumdayım, yardıma ihtiyacım var. Dipteyim, yardıma ihtiyacım var. Tanrım beni koru. Anlıyorsun, biliyorsun, kulüp için her şeyimi verdim, anlıyorsun. Çok önemli maçlarda, tüm önemli maçlarda, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, birçok maça, birçok önemli maça baktığımızda, çünkü ben, tabii ki benden çok şey bekleyen teknik direktör, yardımcılarla, yönetimle birçok konuşma yaptım. Mourinho, yardımcıları, yönetim. Nerede buluşursak, sakinleşiriz, aslında her şeyin benim etrafımda döndüğünü hissedersin. Bu, iyi bir sonuç aldığımız anlamına geliyor. Teşekkürler, çok teşekkürler. Ve iyi bir sonuç almadık. Kötü bir sonuç aldık. Sen en kötüsün, sahadaki en kötü oyuncusun, anlıyor musun? Ve bir araya geldik, erkekler gibi, ben sorumluluklarımı üstlendim, çoğu kişi sorumluluklarını üstlenmekten korkuyor, ben teknik direktörle konuşmaya gittim. Teknik direktörle konuşmaya gittim ve ona, olan biteni anlamadığımı söyledim. Her şeyi deniyoruz, ama sen benim neler yaşadığımı biliyorsun. Benim neler yaşadığımı tam olarak biliyorsun. Babamla olanları biliyor musun? Hatta ölümler de yaşadım. O dönemde iki önemli kişinin vefatını da yaşadım. Birçok şey, birçok şey yaşadım, oğlumun annesiyle bile birçok şey yaşadım, oğlumu göremezdi ve tüm bu şeyler... Göçmenlikle ilgili birçok şey oldu ve kulüp yaşadıklarımı biliyordu. Ve tüm bunlara rağmen, basında çok fazla kötü şey yayınlanıyordu ve bunların kulüp tarafından yayınlandığını biliyordum." "MOURINHO'YU GÖRMELİYDİNİZ"



"Mourinho ile erkek erkeğe konuştuğumuzda, ona ne düşündüğümü söyledim, ona yaşadıklarımı anlattım, ona kanıtlar da gösterdim çünkü oyuncular da bazı şeyler yaşarlar ama bunlar mazeretlerdir. Evet. Ben ona gerçekten olan biten her şeyi gösterdim. Ve o benim yaşadıklarımı gerçekten anladığında, sonunda her şey yoluna girdi ve ben tekrar oynamaya başladım. Sonunda tam olarak böyle oldu. Bu önemli bir konuşmaydı. Erkekler olarak, neler olduğunu açıklamak ve bu, onların apseyi patlatmalarını sağlar. Evet, apseyi patlatmak, gerçekten, kendinde, benim, her şeyi düşünen kişi olmadığımı, diğer insanlar tarafından yayılan, söylenen tüm şeylerin doğru olmadığını gerçekten görmek... Doping ve diğer şeylerden haberi bile olmayan bu küçük hikayeleri de anladığında, Mourinho'yu görmeliydiniz. Kendine şöyle dedi: “Ama aslında, ben neredeyim, neredeyim ben?” Bu yüzden, bu konu çok konuşuluyor, ne yazık ki Türkiye'de çok fazla yolsuzluk var ve bu da çok fazla soruna yol açtı ve benim sezonumu mahvetti."