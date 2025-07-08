Allan Saint-Maximin'in doping iddiası sonrası çarpıcı cevap: "Elinde belge varsa neden sunmadı? Kendisi ceza alabilir!"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, ligin sona ermesinin ardından sarı - lacivertlilere veda etmişti.



Fransız futbolcu, futbol yayınları yapan Zack Nani'ye konuk olmuş ve Fenerbahçe'deki dönemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.



28 yaşındaki Maximin, "Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar. Elimde kanıtlar var." diyerek önemli bir iddia ortaya atmıştı.



Spor hukukçusu Anıl Dinçer, Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun açıklamaları üzerine ntv.com.tr'ye konuyu değerlendirdi.



"BELGE VARSA NEDEN FIFA'YA GİTMEDİ?"



Maximin'in FIFA'ya neden gitmediğini sorgulayan Dinçer, "Maximin "Elimde belgeler var" diyor. Madem belgesi var, neden sunmadı bir yere? Bu bir tartışma konusu. Çünkü doping gibi ihlaller futbolda çok ağır ihlaller. FIFA, UEFA ve yerel federasyon bunu yasaklıyor. Futboldan men de içeren ağır yaptırımları var. UEFA Etik Talimatı'na göre de bu tarz ihlallerde elinde bilgi, belge, tanık bulunduran kişinin acilen FIFA'yı bilgilendirmesi gerekiyor. Bilgilendirmemesi de bir ihlal. Futbolcunun böyle bir şey yaşamış olması durumunda kesinlikle FIFA'yı bilgilendirmesi gerekiyordu." dedi.



"KENDİSİ CEZA ALABİLİR"



Deneyimli futbolcunun ceza alabileceğini dile getiren Anıl Dinçer, "Futbolcu, FIFA'yı bilgilendirmediği için de cezayla karşılaşabilir. İhtar, para cezası gibi cezalandırmalar olur mutlaka." ifadelerini kullandı.



Dinçer, olası bir mahkeme sürecinde yaşanacakları ise şöyle anlattı:



"ÇOK CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR KONU DEĞİL GİBİ"



"Fenerbahçe'ye ciddi bir ceza gelir ya da ceza gelir gibi şeyleri söyleyemiyoruz. Elinde olan belge ya da bilgileri bilmiyoruz. Açıkçası hukuken bakıldığında elinde bilgi ve belgesi olan kişinin resmi kuruma gider. Bu yüzden gerçeklikten uzak ifadeler gibi geliyor. İçinde fazlaca çelişen ifadeler var. Fenerbahçe'nin dışındaki insanlar Fenerbahçe'ye zarar veriyor diyor. Kimin olduğu da belli değil. Çok ciddiye alınması gereken bir konu değil gibi geliyor."



"İTİBAR ZEDELEMESİ, KARALAMA VE YANLIŞ BİLGİ..."



"Maximin bunu kanıtlayabilirse Fenerbahçe tabii ki ciddi ceza alabilir. Avrupa'dan men cezası diyemeyiz. Sadece Fenerbahçe değil, futbolcu da itibar zedelemesi yaptığı için ceza alabilir. Futbolcuya da para ya da sportif gelebilir. Bu konu FIFA'ya taşındığında kimin neyi ispatladığına göre değişir. İddiası olan iddiasını ispatlamakla yükümlü. Burada iddiayı sunan taraf futbolcu tarafı. İspatlayamadığı senaryoda da sosyal medya üzerinden karaladığı, itibar zedelemesi yaptığı, yalan yanlış bilgi yaydığı için cezai karşılığı var."



"AVRUPA'DAN MEN KONUŞMAMIZA GEREK YOK"



"FIFA ve üst mahkemesi CAS, karar verici mercii olur. Onların dopinge yaklaşımı çokça sert. Futbolcu ispatlarsa Fenerbahçe, ispatlayamazsa kendisi ceza alır. Ancak Fenerbahçe içi Avrupa'dan men ya da spekülatif şeyleri konuşmamıza gerek yok. İspatlanmamış iddialar var, hukuki süreci görmek gerekiyor."