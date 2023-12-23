Allegri'den Kenan Yıldız kararı: İlk kez 11 başlıyor

Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Frosinone'ye konuk oluyor.



Torino ekibinde forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kararıyla ilk 11'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar 37 puanla lider Inter'in 4 puan gerisinde yer alırken, kritik deplasmanda Kenan Yıldız'a forma şansı verildi.

Dusan Vlahovic'in yedeğe çekilmesi teknik bir karar olarak aktarılırken, Kenan Yıldız ilk kez 11'de kendine şans buldu.

Frosinone - Juventus mücadelesi 14.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.