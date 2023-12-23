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Allegri'den Kenan Yıldız kararı: İlk kez 11 başlıyor

Juventus'un teknik direktörü Allegri, Frosinone deplasmanında Dusan Vlahovic'i yedeklere çekerek Kenan Yıldız'ı ilk 11'de başlatıyor. Milli futbolcu siyah-beyazlı formayla ilk kez 11 başlayacak.

Allegri'den Kenan Yıldız kararı: İlk kez 11 başlıyor

Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Frosinone'ye konuk oluyor.

Torino ekibinde forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kararıyla ilk 11'de başlayacak. 

Siyah-beyazlılar 37 puanla lider Inter'in 4 puan gerisinde yer alırken, kritik deplasmanda Kenan Yıldız'a forma şansı verildi.

Dusan Vlahovic'in  yedeğe çekilmesi teknik bir karar olarak aktarılırken, Kenan Yıldız ilk kez 11'de kendine şans buldu.

Frosinone - Juventus mücadelesi 14.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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