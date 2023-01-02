Alman ekibi Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, kiralık olarak gönderildiği takımdan ayrıldı.



Geçtiğimiz sezonun başında Stuttgart'a katılan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Sezon başında ise 2. Bundesliga ekiplerinden FC Magdeburg'a kiralandı.



FC Magdeburg'dan yapılan açıklamada genç futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.



Basında yer alan haberlerde sözleşme feshinin Ömer Faruk Beyaz tarafından talep edildiği belirtildi.



Ömer Faruk Beyaz bu sezon 2. Bundesliga'da FC Magdeburg forması ile 3 maçta toplam 49 dakika sahada kalabildi.

Der 1. FC Magdeburg hat die Leihe von Ömer #Beyaz auf Wunsch des Spielers vorzeitig beendet. Er kehrt ab sofort zum @VfB zurück.



Danke für Deinen Einsatz und weiterhin alles Gute, Ömer!



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_____#EINMALIMMER 💙🤍 pic.twitter.com/TcNRjfiekU — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) January 2, 2023