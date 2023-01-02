NTV.COM.TR’ye geri dön

Alman ekibi Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshetti

2. Bundesliga ekiplerinden FC Magdeburg, kiralık olarak kadrosuna kattığı Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshetti.

Alman ekibi Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshetti

'den bedelsiz olarak Stuttgart'a olan Ömer Faruk Beyaz, kiralık olarak gönderildiği takımdan ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun başında Stuttgart'a katılan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Sezon başında ise 2. Bundesliga ekiplerinden FC Magdeburg'a kiralandı.

FC Magdeburg'dan yapılan açıklamada genç futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Basında yer alan haberlerde sözleşme feshinin Ömer Faruk Beyaz tarafından talep edildiği belirtildi.

Ömer Faruk Beyaz bu sezon 2. Bundesliga'da FC Magdeburg forması ile 3 maçta toplam 49 dakika sahada kalabildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...