Alman medyasından Galatasaray-Bayern Münih yorumu: Kane, mega ıslık konserini bitirdi

Alman medyasının önde gelen medya kuruluşları Galatasaray-Bayern Münih maçını değerlendirdi.



Galatasaray'ın ilk yarıdaki futboluna övgüler yağdıran medya kuruluşları, Bayern'in galibiyetinde Kane ve Musiala'nın büyük pay sahibi olduğunu ifade etti.



İşte Galatasaray-Bayern Münih maçı için öne çıkan yorumlar:



BiLD: 132 desibel! Sonra Bavyera’nın süper forvet oyuncusuyla tanışın! Kane mega ıslık konserini bitirdi. Bavyeralılar için sonuç özellikle ikinci yarıda tahmin edilebilirdi. Galatasaray’ın baskısı son bölümde işe yaramadı. Bayern oyuncularının her aksiyonda çok fazla zamanı ve alanı vardı. Sonuç olarak kazanan Bayern oldu.



KiCKER: Acımasız Bayern, Galatasaray’ın nefesini tüketti. İlk yarıdaki kötü oyuna rağmen ikinci bölüme daha iyi başlayan Bayern Musiala’nın yetenekleriyle sonuca gitti. Galatasaray’ın bir golden fazlasını atabileceği kötü bir ilk yarıya rağmen, FC Bayern İstanbul’da da kazandı.



DiE WELT: İstanbul’un kazanında buz gibi bir Bayern. 50 bin taraftarın cesaretlendirdiği G.Saray, Bavyeralılara inanılmaz baskı yaptı. İkinci bölümde daha soğukkanlı duran Münih aradığı golleri buldu ve ev sahibinin güçlü futbolundan geriye hiçbir şey kalmadı.

"Icardi'nin heykeli dikilmeli" (Spor yazarlarından Galatasaray-Bayern Münih maçı yorumu) Haberi Görüntüle