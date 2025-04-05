Alman yıldız Hummels emekli oluyor

Alman yıldız Mats Hummels emekli oluyor.

36 yaşındaki savunma oyuncusu sezon başında Roma'yla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hummels yaptığı açıklamada ''Duygularımla savaşıyorum. Hiçbir futbolcunun kaçınamayacağı o an geldi. Futbolun bana kattığı onca şeyin ardından, bu yaz kariyerimi sonlandıracağım'' ifadelerine yer verid.

19 KUPA KAZANMIŞTI



Deneyimli oyuncu formasını giydiği Bayern Münih, Borussia Dortmund, Roma ve Almanya Milli Takımı'na da teşekkür etti.



Dünya Kupası ve 6 Bundesliga şampiyonluğu bulunan Mats Hummels kariyeri boyunca toplam 19 kupa kazandı.