Alman yıldız Hummels emekli oluyor
Dünya futbolu deneyimli bir isme daha veda etmeye hazırlanıyor. Mats Hummels sosyal medyadan yaptığı açıklamada sezon sonu futbolu bırakacağını açıkladı.
Alman yıldız Mats Hummels emekli oluyor.
36 yaşındaki savunma oyuncusu sezon başında Roma'yla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hummels yaptığı açıklamada ''Duygularımla savaşıyorum. Hiçbir futbolcunun kaçınamayacağı o an geldi. Futbolun bana kattığı onca şeyin ardından, bu yaz kariyerimi sonlandıracağım'' ifadelerine yer verid.
19 KUPA KAZANMIŞTI
Deneyimli oyuncu formasını giydiği Bayern Münih, Borussia Dortmund, Roma ve Almanya Milli Takımı'na da teşekkür etti.
Dünya Kupası ve 6 Bundesliga şampiyonluğu bulunan Mats Hummels kariyeri boyunca toplam 19 kupa kazandı.
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