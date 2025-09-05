Almanya bozguna uğradı, Sane'yi almayan Nagelsmann pişman oldu: "Her şeyini verecek kişiler lazım!"

LEROY SANE KADROYA ALINMAMIŞTI



Almanya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Leroy Sane, Galatasaray'a transferi sonrasında aday kadroya davet edilmemişti.



"DAHA DÜŞÜK SEVİYEDE BİR LİGDE OYNUYOR"



Nagelsmann, Sane'yi kadroya çağırmama sebebini şu sözlerle açıklamıştı:



"Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya'da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday."



SANE: "BENDEN NE GÖRMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"



Leroy Sane ise Julian Nagelsmann'ın kararına yanıtını şöyle vermişti:



"Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi, her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum."