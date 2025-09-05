Almanya bozguna uğradı, Sane'yi almayan Nagelsmann pişman oldu: "Her şeyini verecek kişiler lazım!"
Almanya'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya karşısında aldığı yenilgi dünya gündemine oturdu.
2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk maçında Slovakya ile Almanya karşı karşıya geldi.
Bratislava'daki Tehelne pole'de oynanan müsabaka, Slovakya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec kaydetti.
Bu skorun ardından Slovakya, 3 puanla 2. sırada yer aldı. Almanya ise puansız olarak son basamakta yer buldu.
Slovakya gelecek maçta Lüksemburg'a konuk olacak. Almanya ise Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak.
NAGELSMANN'IN PİŞMANLIĞI
Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, karşılaşmanın ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Alman çalıştırıcı, "2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız." ifadelerini kullandı.
LEROY SANE KADROYA ALINMAMIŞTI
Almanya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Leroy Sane, Galatasaray'a transferi sonrasında aday kadroya davet edilmemişti.
"DAHA DÜŞÜK SEVİYEDE BİR LİGDE OYNUYOR"
Nagelsmann, Sane'yi kadroya çağırmama sebebini şu sözlerle açıklamıştı:
"Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya'da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday."
SANE: "BENDEN NE GÖRMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"
Leroy Sane ise Julian Nagelsmann'ın kararına yanıtını şöyle vermişti:
"Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi, her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum."
- Etiketler :
- Haberler -
- Almanya
- Galatasaray
- Leroy Sane