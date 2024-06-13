Almanya-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran'da başlayacak. Turnuvanın ilk maçında ise Almanya ile İskoçya mücadele edecek. Münih Futbol Arena'da (Allianz Arena) yapılacak müsabakayı 66 bin futbolsever tribünde, milyonlarcası ise televizyon başında takip edecek. İşte, Almanya-İskoçya maçı hakkında bilgiler...



ALMANYA-İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışı 14 Haziran Cuma günü yapılacak.



Turnuvanın ilk maçında A Grubu'nda Almanya ile İskoçya, TSİ 22.00'de Münih'te bulunan Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma, TRT 1'de canlı yayınlanacak.



GRUPLARDAN 16 TAKIM ÇIKACAK



Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.



Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba gübü sona erecek.



29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.



EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.



ALMANYA İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ



Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ikinci kez düzenleyecek.



Turnuvayı düzenlemek için Türkiye ile yarışan Almanya, 2017'deki UEFA İcra Kurulu toplantısında 4'e karşı 12 oyla ev sahipliğini kazandı.



Organizasyona ilk kez 1988 yılında ev sahipliği yapan Almanya, Avrupa Şampiyonası'nı birden fazla düzenleyen 4. ülke olacak.



Avrupa'nın milli takımlar düzeyinde futboldaki en önemli turnuvası şu ana dek 14 farklı ülkede organize edildi.