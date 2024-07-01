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Almanya-İspanya EURO 2024 Çeyrek Final maçı ne zaman?

EURO 2024'te çeyrek finale yükselen İspanya, Almanya'nın rakibi oldu. Karşılaşmayı kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. Futbolseverler de bu heyecan dolu müsabakanın tarihine odaklandı. Peki, Almanya-İspanya EURO 2024 Çeyrek Final maçı ne zaman?

Almanya-İspanya EURO 2024 Çeyrek Final maçı ne zaman?

Almanya-İspanya Çeyrek Final maçına geri sayım başladı. İspanya Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. İşte, Almanya-İspanya maçı tarihi...

ALMANYA-İSPANYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

İspanya, çeyrek finalde turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya ile karşılaşacak.

Stuttgart Arena'da yapılacak müsabaka, 5 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak.

ŞAMPİYONANIN REKORTMENLERİ KARŞILAŞACAK

EURO 2024'te çeyrek finalde kozlarını paylaşacak İspanya ile Almanya, Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan takımlar olarak dikkati çekiyor.

Şampiyona için "Erken final" olarak nitelendirilebilecek eşleşmedeki ekipler, daha önce üçer kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Turnuvada rekortmen iki takımdan biri çeyrek finalde elenecek.

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