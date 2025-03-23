Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi çeyrek final)
UEFA Uluslar Ligi’nde günün dikkat çeken mücadelesinde Almanya ve İtalya karşı karşıya gelecek. “Panzerler” ilk maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarırken ev sahibi avantajını kullanarak karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan Almanya - İtalya karşılaşmasıyla devam ediyor. Almanya ilk maçta rakibini geriden gelerek devirmeyi başarmıştı. Almanya'ya avantajı getiren golleri; 49. dakikada Kleindienst ve 76. dakikada Goretzka’dan geldi. İtalya ise deplasmanda rakibini tek farklı geçmesi durumunda mücadele uzatmalara taşınacak. Peki Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
ALMANYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?
Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, İtalya karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.
BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak Almanya - İtalya karşılaşması bugün saat 22.45’te başlarken Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Kritik mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Almanya 1-0 geriden geldiği mücadelede rakibini 2-1 devirdi. Panzerler’in golleri 49. dakikada Kleindienst ve 76. dakikada Goretzka atarken İtalyan ekibinin golü ise Tonali’den geldi.
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