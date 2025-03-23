Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi çeyrek final)

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan Almanya - İtalya karşılaşmasıyla devam ediyor. Almanya ilk maçta rakibini geriden gelerek devirmeyi başarmıştı. Almanya'ya avantajı getiren golleri; 49. dakikada Kleindienst ve 76. dakikada Goretzka’dan geldi. İtalya ise deplasmanda rakibini tek farklı geçmesi durumunda mücadele uzatmalara taşınacak. Peki Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



ALMANYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?



Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, İtalya karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.



BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak Almanya - İtalya karşılaşması bugün saat 22.45’te başlarken Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Kritik mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.



UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Almanya 1-0 geriden geldiği mücadelede rakibini 2-1 devirdi. Panzerler’in golleri 49. dakikada Kleindienst ve 76. dakikada Goretzka atarken İtalyan ekibinin golü ise Tonali’den geldi.

