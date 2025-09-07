Almanya - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemelerinde Almanya, Kuzey İrlanda karşısında!

Dünya Kupası elemelerinde A grubundaki takımlar 2. maçına çıkıyor. Gruptaki Almanya ile Kuzey İrlanda ikinci karşılaşmada rakip oldu. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Almanya - Kuzey İrlanda maçı ne zaman?



ALMANYA - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN?



2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Almanya ile Kuzey İrlanda 7 Eylül Pazar günü saat 21:45'de karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, RheinEnergieStadion Stadyumu'nda olacak.



Elemelerde A grubunda bulunan Almanya, Slovakya karşısında forma terletse de 2-0 mağlup olmuştur.



Rakip takım Kuzey İrlanda, ilk maçını Lüksemburg ile gerçekleştirmiş ve 3-1 müsabakanın galibi olmuştu.





