Almanya - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemelerinde Almanya, Kuzey İrlanda karşısında!
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. hafta ile devam ediyor. Takımlar 12 grupta mücadelesini sürdürüyor. FIFA Dünya Kupasına katılacak takımların belirleneceği eleme maçlarında, grup birincileri direkt olarak Kupa'ya gidiyor. Türkiye'nin de top koşturduğu Dünya Kupası Eleme maçları Almanya - Kuzey İrlanda maçı ile devam ediyor. İşte, Almanya - Kuzey İrlanda eleme maçı canlı yayın detayları...
Dünya Kupası elemelerinde A grubundaki takımlar 2. maçına çıkıyor. Gruptaki Almanya ile Kuzey İrlanda ikinci karşılaşmada rakip oldu. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Almanya - Kuzey İrlanda maçı ne zaman?
ALMANYA - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Almanya ile Kuzey İrlanda 7 Eylül Pazar günü saat 21:45'de karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, RheinEnergieStadion Stadyumu'nda olacak.
Elemelerde A grubunda bulunan Almanya, Slovakya karşısında forma terletse de 2-0 mağlup olmuştur.
Rakip takım Kuzey İrlanda, ilk maçını Lüksemburg ile gerçekleştirmiş ve 3-1 müsabakanın galibi olmuştu.
