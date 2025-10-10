Almanya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Almanya - Lüksemburg maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Lüksemurg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Almanya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



ALMANYA - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Almanya ve Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Sinsheim'da, PreZero Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele 10 Ekim Cuma günü saat 21.45’te başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

