Almanya Milli Takımı'nda 70 yıllık dönem sona erdi

SPONSORLUK BEDELİ 100 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE



Sponsorluk anlaşmasının detayları paylaşılmazken, Adidas'ın yıllık 50 milyon euro teklif ettiği, Nike'ın ise 100 milyon euronun üzerinde bir rakamla anlaşmayı kapattığı iddia ediliyor.



Almanya Milli Takımı, 2027 yılından itibaren Nike'ın tedarik ettiği formaları giyecek.



EKONOMİ BAKANI'NDAN TEPKİ



Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck kararı eleştirerek, "Ben Alman Milli Takım formasını üç çizgisiz neredeyse düşünemiyorum." yorumunu yaptı.



Karar birçok eski futbolcu ve taraftar tarafından da eleştirilirken, Adidas'ın Almanya'nın milli kimliğinin önemli bir parçası olduğu savunuldu.

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