Almanya Milli Takımı'nda Leroy Sane şoku: "Düşük bir ligde oynuyor"
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı.
Almanya Milli Takımı, 4 Eylül'de Slovakya ve 7 Eylül'de Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, kadroya alınmadı.
Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, Sane hakkında şöyle konuştu:
"Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Ondan mucizeler beklemiyordum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya liginde oynamıyor, bu yüzden ondan belli rakamlar bekliyorum. Eğer bunları yaparsa, hâlâ bizim için bir aday olur."
SÜPER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ
Galatasaray'ın yeni transferi Sane hem alacağı maaş hem de piyasa değeriyle kulüp ve Süper Lig tarihine geçmişti.
Sane 2018 yılında 100 milyon euro piyasa değerine ulaşmıştı. Böylece, transfermarkt'ın verilerine göre; kariyerinde 100 milyon euro seviyesini görüp Süper Lig’e transfer olan oyuncuların sayısı 4’e yükseldi.
Daha önce 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan Dele Alli ve Mauro Icardi’nin yanı sıra, 120 milyon euro piyasa değerine ulaşan Victor Osimhen de Süper Lig’e transfer olmuştu.
