NTV.COM.TR’ye geri dön

Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Füllkrug Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’na talip olan Borussia Dortmund’tan Niclas Füllkrug’u istedi.

Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Füllkrug Fenerbahçe yolunda

Yeni sezon hazırlıklarına ve çalışmalarına başlayan , Ferdi Kadıoğlu’na talip olan Borussia Dortmund’tan Niclas Füllkrug’u talep etti. 

TRT Spor'un haberine göre; Milli Takımı'nın yıldızı Füllkrug için tarafların görüşmeleri devam ediyor. 

Kariyerine Werder Bremen altyapısında başlayan 31 yaşındaki futbolcu sırasıyla Nümberg, Werder Bremen, Hannover ve Dortmund formaları giydi.

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Füllkrug Fenerbahçe yolunda - 1
Rafa Silva, Beşiktaş için yola çıktı

Rafa Silva, Beşiktaş için yola çıktı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...