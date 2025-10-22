NTV.COM.TR

Almanya öncesi Liverpool'da ulaşım krizi

Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak Liverpool, Almanya yolculuğu öncesinde ulaşım problemi yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Eintracht Frankfurt, evinde 'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın coşkusu saatler geçtikçe artarken deplasman ekibi uçak yolculuğu sırasında sorun yaşadı.

YOLA ÇIKAMADILAR

Kulüp tarafından yapılan planlamaya göre Liverpool'un salı sabahında Almanya'da olması gerekiyordu.

Ancak takımı taşıyacak olan uçakta yaşanan arıza yaşandı. Arne Slot ve öğrencileri, Frankfurt için planladıkları antrenmanı İngiltere'de gerçekleştirdi.

İlerleyen saatlerde sorun çözüldü. Slot ve öğrencileri akşam saatlerinde Almanya'ya vardı.

Almanya öncesi Liverpool'da ulaşım krizi - 1 Franfkurt maçından önceki 4 maçını kaybeden Liverpool, Alman ekibine de mağlup olursa 1953 yılından sonra ilk defa art arda 5 maçını kaybetmiş olacak.

"KADROMUZU ETKİLEMEYECEK"

Kulübün resmi internet sitesine konuşan teknik direktör Arne Slot, yaşanan sorunun maç önü tercihlerini etkilemeyeceğini söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, "Uçakta yaşanan gecikme yarının kadrosunu etkilemeyecek. Orada yapmamız gereken antrenmanı burada yaptık. Ama bu hiçbir şey için bir bahane olamaz." dedi.

